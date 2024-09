Bótox por primera vez: una experta en medicina estética resuelve las dudas más frecuentes

Es uno de los tratamientos favoritos para combatir los signos del envejecimiento, aunque a la hora de ponerse bótox hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones

La doctora Irene Inglés Mancebo nos resuelve todas las dudas para no sobrepasar la "delgada línea que separa el lucir buena cara con perder expresividad"

El bótox se ha convertido en uno de los tratamientos de belleza más populares y efectivos para combatir los signos de envejecimiento. Principalmente, se utiliza para tratar arrugas dinámicas, que son aquellas que se forman por el movimiento repetido de los músculos, como las líneas de la frente, el entrecejo (también conocidas como ‘líneas de expresión’ o ‘líneas del ceño’), y las patas de gallo alrededor de los ojos. Además de sus aplicaciones estéticas, el bótox también se utiliza en medicina para tratar condiciones como el bruxismo, el exceso de sudoración (hiperhidrosis), migrañas crónicas y espasmos musculares.

Si estás considerando pincharte bótox por primera vez, es normal que tengas muchas preguntas. Por ello hemos hablado con una especialista en la materia, la doctora Irene Inglés Mancebo, quien tiene claro que el baby bótox puede resultar muy adecuado para prevenir los primeros signos del envejecimiento, pero que hay que tener cuidado para no sobrepasar la delgada línea que separa el lucir buena cara con perder la expresividad.

“Si estás cansada de tus arrugas o de que parezca que estás enfadada, el bótox es una solución muy adecuada. Se trata de una toxina que tenemos en el cuerpo y por lo tanto no resulta dañina para nuestro organismo. Lo que hace es paralizar los músculos en un periodo de aproximadamente seis meses, por lo que al no ser permanente si te arrepientes, has de saber que en unos meses todo volverá a su sitio”, comienza diciendo y añade que “la primera vez que te pones bótox puede resultar un poco extraño porque no puedes gesticular y te notas una sensación de parálisis, pero conforme pasan los días te acostumbras y prácticamente todo ‘vuelve a la normalidad’. Además, sus efectos no son inmediatos. Generalmente, empezarás a notar los resultados entre 3 y 5 días después del tratamiento, con un efecto completo alrededor de los 10 a 14 días”.

El momento ideal

En cuanto a cuáles son los meses más recomendables para inyectárselo, cuenta que en verano dura menos ya que con el sol fruncimos más el ceño, así que ella recomendaría hacerlo en primavera o en invierno. “En el caso de las personas que hacen deporte, la duración suele ser menor, ya que durante el ejercicio se suelen emplear los músculos de la cara, provocando de forma indirecta su reabsorción en un tiempo menor.

Lo que no hay que hacer

En lo referente al dolor, incide en que es muy tolerable ya que “las inyecciones se realizan con una aguja muy fina, y aunque se pueden sentir pequeños pinchazos, el dolor es mínimo”, por eso, en la mayoría de los casos no se suele poner anestesia y puntualiza que, si estás embarazada o en periodo de lactancia, “tampoco deberías ponértelo porque no existe ningún estudio en este tipo de pacientes, por lo que no se saben los efectos que puede causar en el feto o en el bebé”.

La doctora comenta que lo que debes tener en cuenta es que el día que te pones la toxina, para que no se mueva del lugar deseado, no puedes hacer deporte, tampoco debes utilizar cascos (de moto) ni estar tumbada durante las siguientes 4 horas a la punción. “Del primer al tercer día te puede doler un poco la cabeza, es algo normal y se debe a la sensación de parálisis de los músculos de la frente, pero no es nada que deba preocuparte. Yo en estas situaciones recomiendo tomar un paracetamol”, añade.