Miguel Herrán, irreconocible, muestra su nuevo cambio de look: "Se vienen cositas"

El pasado mes de mayo, Miguel Herrán sufría un accidente de moto que le llevó a pasar por quirófano. Durante su ingreso en el hospital, el actor perdía hasta 12 kilos en un mes, a los cuales se sumarían unos cuantos más con motivo del nuevo proyecto en el que se ha embarcado. "Toca empezar a adelgazar... Eterna lucha entre pasión y trabajo", explicó en sus redes sociales. Ahora, el intérprete ha vuelto a sorprender a sus más de once millones de seguidores en Instagram con una nueva transformación física , esta vez en lo que a su pelo se refiere.

La instantánea, en la que también se puede apreciar un adelgazamiento de los músculos de sus brazos, acumula miles de ‘me gusta’ y reacciones de los usuarios que, aunque se han preguntado “dónde está” su pelo han recalcado que “nada le puede quedar mal” y lo “guapo” que está con su cambio de look.

"Con 13 o 14 años mis amigos me llamaban 'Conan The Barbarian' por lo grande que estaba... y es que, al ser pequeño de estatura, siempre quise crecer a lo ancho. Me veía delgado pesando 80 kilos", recordó hace unos años en 'Men's Health España'. Aunque con el paso del tiempo logró superar el trastorno, durante el confinamiento sufrió una recaída y adquirió equipamiento para aumentar 5 kilos de músculo.