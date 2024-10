Otro peligro es que la piel, al quedar más expuesta tras la exfoliación, se vuelve más sensible a los factores externos. Los expertos de Druni también advierten que "esta práctica no es recomendable si tienes la piel muy sensible o padeces de acné, rosácea o dermatitis atópica", ya que puede agravar estos problemas. Además, usar cuchillas no específicas para dermaplaning o realizarlo sin experiencia puede aumentar el riesgo de cortes y microheridas.