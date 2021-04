¿Qué es un peeling enzimático?

¿Cómo se aplica el peeling enzimático?

Puesto que la exfoliación que realiza el peeling enzimático no es agresiva, se considera el más adecuado para aplicar sobre pieles sensibles. Esto incluye pieles con acné, que pueden haber sufrido brotes con lesiones en la piel, y también aquellas que con rosácea. Los resultados nunca van a ser visibles con misma rapidez que con un peeling químico, que actúa a un nivel profundo de la piel, no solo superficial, pero se pueden realizar cómodamente en casa y no asegurarnos de que la piel no sufre la más mínima irritación.