A David Broncano (nació en Santiago de Compostela el 30 de diciembre de 1984) lo conocimos hace casi veinte años como monologuista en diversos programas de televisión. Desde entonces, su vida profesional no ha dejado de evolucionar , no solo como cómico sino también como presentador, hasta convertirse en una auténtica estrella del prime time. Y al igual que su carrera, su físico también ha cambiado de forma visible . Si nos remontamos a sus inicios, vemos como su rostro y su físico actual son muy diferentes a los de antes . Sigue leyendo y descubre todos los detalles del cambio físico de David Broncano desde su primer monólogo hasta la actualidad.

Durante esta etapa, Broncano contaba con tan solo 23 años de edad , lucía el cabello del mismo estilo desenfadado que ahora, no tenía barba y su vestuario era mucho más informal : camisetas de colores y pantalones vaqueros largos. "No sabía que el Jonathan de Aída hiciera monólogos", fue uno de los comentarios que recibió el vídeo de uno de sus primeros monólogos en relación por su parecido con el personaje de ficción. Por aquel entonces, se puede apreciar cómo Broncano tenía una constitución física mucho más delgada y un rostro distinto al que luce ahora.

Su presencia en la pequeña pantalla no tardó en mejorar y comenzó a aparecer en otros programas de televisión. Pasó por 'Estas no son las noticias', 'El club de la comedia' donde estuvo una larga temporada, 'No somos nadie' o el mítico 'Anda ya' de 'Los 40 principales'. Su rostro cada vez era más conocido y la cadena 'SER' no tardó en llamar a su puerta para darle una sección en el 'Hoy por hoy', uno de los programas que más audiencia tenía de la emisora. En ese momento, fue cuando conoció a Ignatius y Quequé con los que formó el mítico trío cómico de 'La vida moderna'.