Halloween está a la vuelta de la esquina, y si te has animado a celebrar la noche más terrorífica (y divertida) del año con tus amigos, probablemente estés pensando en el disfraz con el que sorprenderlos. Y ya se sabe, que en un buen outfit, tan importante son las prendas como el maquillaje, así que, si estás buscando ideas para lucir aterradora, tenemos buenas noticias. No necesitas gastar una fortuna para conseguir un beauty look impecable. Con algunos productos básicos y un poco de destreza e imaginación, puedes conseguir resultados increíbles en casa.