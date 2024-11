En plena temporada de bodas, llega el momento de realizar una búsqueda del estilismo ideal, donde tanto el vestido como el beauty look se tornan esenciales. En este caso, nos centraremos en el pelo, que trae multitud de quebraderos de cabeza a más de una, que no termina de decidirse por un peinado en particular. Aunque los moños, y en general los recogidos, son una opción muy recurrente, el pelo suelto cada vez gana más adeptas, pues además de muy natural también es cómodo.