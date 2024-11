Hace ya varios años que las coleccionistas de maquillaje esperan los calendarios de adviento de belleza de Mercadona con ansia por descubrir lo que contiene. Pero no es lo único, la firma de supermercados valenciana se ha unido a la costumbre de muchas marcas de belleza de lanzar una colección especialmente pensada para los eventos navideños . Es decir, unos productos en los que predomina el brillo, y los colores más llamativos. La diferencia con las firmas de maquillaje de alta gama, es que Mercadona ofrece estos productos a un precio muy asequible, desde 3,75 euros .

La cápsula contiene también dos labiales, cuyas barras también están decoradas con los motivos de la colección. Para looks más discretos, tenemos el tono 01, 'nude' y para poner el foco en los labios, proponen el 02, un color rojo frío muy elegante, ambos por 4,75 euros. Las lacas de uñas, en un llamativo envase, cuestan 3,50 eurosPor último, no puede faltar la máscara de pestañas, para rematar un buen look festivo, la de esta colección es de color negro y cuesta 4,50 euros.