El antes y el después de María Isabel: sus cambios físicos y retoques estéticos, contados por ella misma

Precisamente la intérprete de El Mundo Al Revés en muchas ocasiones ha hablado sobre los cambios de su físico, así como de las operaciones estéticas a las que se había sometido en los últimos años, como el pecho. Una operación con la que sus padres no estaban de acuerdo y que sopesó durante varios años hasta dar el paso. "Quería hacerlo desde hacía muchos años atrás, pero mis padres no me apoyaban. Apoyo todo lo natural, pero para algo está la medicina y hay cosas que se pueden mejorar y te ayudan a sentirte bien por completo. Para mí sí era un complejo y se puede mejorar. Yo no quería nada artificial. Quería algo muy natural", dijo en sus redes sociales.