Amigos y fans no han tardado en comentar este post y alabar la belleza de la colaboradora de televisión. “Con o sin filtro estás igual de guapa”, afirmaba su amigo Xuso Jones. “¿Esa eres tú? ¿En serio? No pareces tú”, la veían irreconocible sin una gota de maquillaje. “Creo que no eres tú” , afirmaba otro, igual de sorprendido. “Mil veces más bella sin maquillar”, había quienes les encantaría verla así siempre.

Pese a que ahora todos son elogios, hubo una temporada en la que Simón, harta de los haters y de los comentarios negativos respecto a su cuerpo, tuvo que salir en su defensa para explicar que no sufría enfermedad alguna, sino que había cambiado a hábitos mucho más saludables. Todo empezó cuando, hace unos años, la periodista reaparecía en la pequeña pantalla con un inesperado y sorprendente cambio físico . Su transformación fue recogida por todos los medios y había quienes mostraban su preocupación por la “extrema delgadez” de la humorista , que no estaba dispuesta a leer bulos sobre ella.

“Simplemente quería estar mejor, dejar de comer pizzas y beber refrescos, que es lo que hacía continuamente”, reconocía que, más allá de eliminar este tipo de comidas y bebidas, estaba practicando mucho deporte: “descubrí el yoga, que es algo que me encanta […] tengo un entrenador que me motiva y me obliga a moverme cuando no hay ganas”, comentaba a El Mundo. “Si una está normal, la llaman gorda, si está delgada, dicen que es anoréxica. Nunca he oído a la gente decir estas cosas de un tío”, se quejaba Anna de que solamente se observara con lupa el cuerpo de la mujer.