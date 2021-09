Renovar el look es una manera de apostar por un cambio de vida, mentalidad o actitud. Una historia que suele repetirse cuando entramos en una nueva estación, habitualmente con el inicio del otoño. Poner punto y final al periodo estival no solo está marcado por la vuelta a la rutina, en muchísimos casos, también lo acompaña un corte de pelo radical. Dani Martín ha cambiado de apariencia en infinidad de ocasiones desde que se diese a conocer en el mundo de la música. El artista nunca ha tenido reparo a la hora de renovar su aspecto, dejando boquiabierto a su legión de fans con un inesperado cambio de look que lo ha retrotraído a su juventud.