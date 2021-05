Qué son los fijadores de pelo

Los fijadores de pelo son uno de esos grandes aliados que nos harán conseguir un look muy atrevido . Además, actualmente, existen distintos tipos de fijadores dependiendo de su nivel de sujeción, su función o el tipo de cabello al que va destinado. Los más importantes serán la gomina, la espuma, la cera y la laca . Estos productos nos ayudarán a que el peinado no se mueva, pero también a alcanzar unas ondas naturales y desenfadadas.

La gomina proporcionará una textura mojada y transparente

Estos productos son los ideales para que podáis dar rienda suelta a la creatividad. Uno de los más utilizados es la gomina , que tiene como objetivo fijar el cabello, servirá para evitar el frizz provocado por la humedad y aportará un extra de brillo . La gomina también tendrá su parte menos buena: puede generar grumos o apelmazamientos así como conllevar la aparición de caspa, por eso, no habrá que utilizar mucha cantidad de producto.

La cera dará un acabado natural y versátil

Por su parte, la cera no es un producto que se use mucho y, a diferencia de la gomina, se usa para una fijación que no sea extrema. Es decir, cuando se quiere un acabado natural y versátil. Además, este producto está pensado para amoldarlo a tu gusto en cualquier momento del día. Aunque eso sí, habrá que tener en cuenta la longitud de la melena para utilizar la cantidad exacta.