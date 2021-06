Hace muchos años que, algunas cosas tan sencillas como una manicura , dejaron de tener género . Así, nos podemos encontrar que tanto hombres como mujeres se han aficionado a esta nueva moda y, además, tenemos como ejemplo a muchos de nuestros influencers. Por ejemplo, Diego Matamoros fue hace mucho tiempo cuando comenzó a hacerse la manicura y a colorearse las uñas de distintos tonos. Ahora, ha sido el cantante italiano Fedez , el marido de Chiara Ferragni, quien ha querido mostrar que la manicura también es para hombres . Y no solamente eso, sino que también se ha convertido en toda una tendencia.

La manicura no tiene género

Esta tendencia comenzó antes de lo que pensamos y, durante la Edad Media , pintarse las uñas de un color u otro era la manera que se utilizaba en algunos lugares para distinguir a los ciudadanos por estratos sociales. Además, los romanos pasaban horas haciéndose la manicura antes de ir a batallar. Eso sí, no se sabe en qué momento exacto las personas comenzaron a interesarse por los productos cosméticos , pero sí sabe que fue hace más de lo que pensamos.

Sí que es cierto que, actualmente, son muchos los productos que son anunciados exclusivamente para los hombres, como es el maquillaje, colonias o las maquinillas depilatorias . Aún así, nos queda mucho por avanzar y todavía hay personas que no entienden que estos elementos no tienen género.

Diego Matamoros, Harry Styles o Bad Bunny han recibido críticas por pintarse las uñas

Tal y como ha comentado, por ejemplo, Diego Matamoros, han sido muchas las críticas por pintarse las uñas . Todos estos comentarios se producen a través de las redes sociales, donde los haters se escudan en el anonimato para increpar. Pero no solamente Diego ha recibido críticas por pintarse las uñas, sino que también Bad Bunny, Zac Efron o Harry Styles han sido señalados por seguir esta moda.

Además, el cantante de One Direction ha ido más allá y no ha dudado en lucir su manicura en alguna de las alfombras rojas más conocidas del mundo de la música. El artista no ha querido limitarse y se ha probado auténticos lookazos con falda o vestidos, que han sido todo un acierto para recoger sus premios.