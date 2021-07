Can Eu, la casa de playa que la modelo comparte con su marido Alfonso de Borbón y sus hijos Alfonso y Jerónimo ha sido, como tantos otros veranos, el lugar escogido por ellos para alejarse de la frenética y ruidosa vida de la capital. Días de calma y paz sin compromisos profesionales (o al menos no tantos) cuyo cierre ha resultado desembocando en el peor de los escenarios.

"Anoche, en el aeropuerto de Palma de Mallorca me abrasé la cara con un té hirviendo. No es grave, pero tengo que estar así varios días", dice con rostro de preocupación y resignación en sus últimos stories.

Un percance tras el que no le queda otra que parar, tomar aliento y recuperarse para que las quemaduras no acaben dejando marca en su rostro y pueda retomar su carrera como modelo e imagen de las importantes firmas de moda y belleza con las que trabaja. "Not my favourite summer" (no está siendo mi verano favorito), ha lamentado después al publicar otra instantánea en la que se la puede ver de nuevo con la parte inferior del rostro vendado.