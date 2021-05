Cada vez son más las opciones de recogidos que surgen por los pasillos de Instagram a modo de inspiración para hacer con nuestro pelo. Y no solo se trata de esos recogidos elaborados que llevaríamos a una boda o a un evento especial, sino a los más cotidianos y podemos hacer nosotras mismas en casa a pesar de no ser demasiado mañosas. Uno de estos es el ‘half-up bun’ o lo que es lo mismo, ese moño alto que se hace con la mitad del pelo para dejar la otra mitad suelta , es decir, en semi recogido , y que se ha puesto realmente de moda en el último tiempo.

Pero lo mejor del ‘half-up bun’ es que es un semi recogido muy sencillo de hacer. Cierto es que las primeras veces que lo hemos hecho o que solo lo hemos intentado y desistido no ha salido del todo bien. Primero porque no nos vemos y segundo porque no siempre se toma la cantidad justa y adecuada de pelo, con lo que terminan quedando pequeñas calvitas, mechones mal colocados, abombados y más pelo en un lado que en otro. Y es que, hacer bien el ‘half-up bun’ tiene truco. Toma nota, así es como se hace.