La influencer no ha tenido problema en reconocer que lo ha pensado "más de una vez" y que ha tenido momentos en su vida en los que ha querido operarse, pero por ahora lo ha descartado. "Hay muchas cosas que me gustan de mi nariz y no me arriesgaría a perderlas", ha dicho públicamente. La mujer de Risto Mejide se ha propuesto publicar más imágenes en las que salga de su "perfil malo", algo que quiere dejar de decir porque le crea "inseguridad".