Laura Sánchez rebasaba la barrera de los 40 el pasado mes de mayo. Una cifra redonda que ha llegado justo cuando disfruta de su mejor versión. Acudir a terapia estos últimos años ha sido esencial para que la modelo aprenda a convivir con sus pros y sus contras sin castigarse, algo que tal y como ha confesado en alguna ocasión le llegó a costar más de un disgusto tiempo atrás. “En estos cuarenta años he perdido peso, cuestión e genética familiar, y he ganado experiencia y amor. He vivido mucho. ¡Mis cuarenta son los setenta y cinco de otra persona!”, reivindicaba hace unas semanas en una entrevista concedida a su revista de cabecera, ¡Hola!, donde ha desvelado cuál son sus claves para mantener su salud física y mental a raya.

“Lo primero de todo, tengo que darle las gracias a la genética. Hay que ser consciente cada uno de o que tiene, no lo he pedido yo ni lo he trabajado yo, es lo que me ha tocado”, recalcaba que sus genes son los principales responsables de su estado actual. “Después, muy buena alimentación desde siempre, como una dieta mediterránea equilibrada: no hago régimen, pero como bien. Y, por último, algo a lo que me he enganchado hace cuatro años: deporte. Me sienta genial hacer deporte y no lo hago por mi físico, sino por mi cabeza”, señalaba lo importante que era para ella seguir a rajatabla una rutina de ejercicios.