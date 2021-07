Los seguidores de Laura Sánchez, sin palabras con su forma física: "Cuerpazo"

"En estos cuarenta años he perdido peso, cuestión de genética familiar, y he ganado experiencia y amor. He vivido mucho. ¡Mis cuarenta son como los setenta y cinco de otra persona!", reivindicaba hace unas semanas en una entrevista para la revista ¡Hola! En ella, la también actriz reivindicaba que "cumplir años es vida", que se moría de ganas por entrar en esta década de la que tanto le había hablado su entorno y hacía balance. Y la prueba de esta tranquilidad vital la tenemos en su Instagram, donde nos topamos con un feed en el que Laura aparece siempre, sin excepción, disfrutando.