Laura Sánchez, "muy en calma" tras la polémica con Aitor Ocio por su hija Naia

La actriz confesaba que durante años ha necesitado ayuda psicológica, pero que a pesar del dolor ha perdonado a Aitor Ocio. “Me planté. Las emociones no pueden venir de los demás”, decía hace tan solo unas semanas. Sus declaraciones no tardaron en provocar la reacción del futbolista, que explicó que sentía “asombro, pena, tristeza y dolor” después de leer las palabras de su ex.