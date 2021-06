Laura Sánchez, tras la respuesta de Aitor Ocio a su guerra por su hija: "Es mucho más preocupante mi diabetes"

Era consciente del impacto que supondría su reaparición ante los medios tras su reveladora entrevista a la revista ¡Hola! Hace algo más de una semana, Laura Sánchez se sinceraba para esta cabecera para contar su versión sobre la guerra abierta que ha tenido con su ex , el futbolista Aitor Ocio, por la custodia de su hija . Una batalla judicial y emocional que, según ella, ha tenido consecuencias en su salud y de la que parece estar dispuesta a poner fin. Pero faltaba la otra versión.

Después de haber definido estos últimos años como "durísimos" y de vincular la diabetes que le diagnosticaron hace un tiempo con el sufrimiento que le produjo tener que estar separada físicamente de su hija Naia, e l defensa reaccionó con "pena y dolor" a través de un comunicado . "Me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades", manifestó vía Instagram, dejando claro que el camino, al menos a corto plazo, no será la paz mediática. Días más tarde, amplió esta idea asegurando que "el tiempo pone a cada uno en su sitio" .

Tras este órdago del que fue su expareja, con el que sigue vinculada por Naia, Laura Sánchez se ha visto obligada a dar la réplica durante su asistencia a un acto organizado por Amazon Music. Pero lo ha hecho centrándose en su tema: " Yo quiero dar visibilidad a la diabetes, me parece mucho más preocupante . Es una nueva vida, no pasa nada, yo estoy feliz, hay que controlarse y hay que ayudar siempre a tantos millones de diabéticos que hay en este país y en el mundo".

La esperada respuesta de Laura Sánchez a Aitor Ocio

"Creo que el cuerpo es muy sabio. Cuando una está más tranquila pues nos ponemos enfermos, trabajando nunca te pones enfermo. Esto es un poco eso, ha habido mucho estrés en la vida y ahora que me la estoy tomando de otra manera pues ha salido", ha explicado a modo de balance, asegurando una vez más que se queda con lo bueno y dirigiéndose directamente al futbolista con un "si no lo perdono no sé vivir". ¿Lograrán tender puentes a partir de ahora?