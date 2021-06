Aitor Ocio, tras las palabras de Laura Sánchez: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

Después de perdonar al padre de su hija , quien reside en Bilbao con su padre después de que un juez le concediera la guardia y custodia total de la pequeña, Laura ha asegurado que lo suyo da para hacer no un documental, sino "una trilogía de terror".

Ante estas polémicas declaraciones Aitor Ocio, que ya rompía su silencio hace tan solo unos días a través de un comunicado, ha querido pronunciarse de nuevo para lanzar un mensaje de agradecimiento a las personas que están confiando en él en estos duros momentos, mientras lanza lo que parece ser un dardo con claro destinatario: su ex.

" Agradezco de todo corazón las muestras de cariño y mensajes de apoyo que me estáis haciendo llegar durante estos días. Una gratitud que hago extensible tanto a los que conocéis la realidad, como a las personas que siguen mi trayectoria humana y profesional, en la distancia", escribe el futbolista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía antigua en la que se le puede ver a él sosteniendo en brazos a su hija en una bonita y veraniega estampa.

"Dicen que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y yo no concibo otro lugar que no sea estar al lado de la persona a la que vivo entregado en cuerpo y alma desde hace 15 años", concluye. Las reacciones junto al post no se han hecho esperar y, aunque la mayoría son mensajes apoyando al deportista y su labor como padre de Naia en todos estos años, algunos internautas sí que ofrecen el beneficio de la duda a la modelo.