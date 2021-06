Laura Sánchez se compara con Rocío Carrasco: "Si yo contase lo que he vivido, la gente fliparía"

Laura Sánchez, en sus últimas declaraciones públicas, ha hablado del dolor que ha vivido en los últimos años por esta razón, no poder estar cerca de su hija. “La gente tiene una imagen de mí riendo, pero he llorado mucho”, aseguraba. Quince años después del nacimiento de su única hija, la modelo explica que la situación ha sido “muy dura” y, aunque no ha querido entrar en detalles, confesaba que ha necesitado “ayuda psicológica durante años”.

Laura Sánchez, ¿identificada con Rocío Carrasco?

Salvando las distancias de las vivencias de Rocío Carrasco, Laura Sánchez también ha vivido una tortuosa batalla judicial durante años y ha hecho referencia a ello. “Si yo contara detalladamente lo que he vivido, la gente fliparía. Sería una trilogía de terror”, aseguraba. Aunque considera que “a nadie le interesa” y que la únicas declaraciones que tendría que dar son, “en un futuro” a su hija Naia, la modelo no descarta la idea de escribir un libro: “No sé si algún día me animaré. He dado una imagen de que con mi sonrisa he podido con todo, pero la realidad es que ha dolido mucho”.