“La gente tiene una imagen de mí riendo, pero he llorado mucho . Ha sido un hecho que no me esperaba y que, hoy en día, lo miro como aprendizaje”, relataba. La onubense afirmaba a este medio que ha llegado a necesitar “ayuda psicológica” durante una etapa que aún no está dispuesta a evocar al detalle públicamente: “Si yo contara detalladamente lo que he vivido, la gente fliparía. Sería una trilogía de terror ”, prefería ocultar por el momento su versión completa de los hechos Laura, que cree que la única persona que tendría que pedir explicaciones en un futuro es su hija.

Laura Sánchez confiesa que ha perdonado a Aitor Ocio

Aunque ha derramado muchas lágrimas y ha sufrido lo que no está escrito por estar al lado de Naia, Laura ha querido, “para vivir bien”, disculpar al futbolista. “Ya he perdonado e incluso le he dado las gracias personalmente por todo lo que me ha hecho aprender esta situación, pero eso no quiere decir que me lo mereciera”, puntualizaba la actriz, que no piensa que merezca la pena vivir en el rencor. “Tomé la decisión hace dos años […] Yo no soy un faro y quiero dar luz bonita, porque estoy en paz, me da igual si sopla poniente o levante”, zanjaba el tema.