Aitor Ocio y Laura Sánchez: la custodia de Naia, dos domicilios y tres días a repartir

Hasta hace unos años, la modelo y el futbolista tenían custodia compartida. Pero no una cualquiera. Las complicaciones geográficas y el hecho de que él tuviese su residencia en Bilbao y ella en Madrid obligó a la también actriz a estar casi una década con doble domicilio. "He cogido coches con cuarenta de fiebre por llegar a recogerla del colegio y he perdido oportunidades laborales, pero eso no se hace nada más que por un hijo, sin ningún tipo de reproche", asumía con la calma que da el tiempo.