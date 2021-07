No paramos de escuchar lo importante que es estar perfecta y completamente protegida en verano de los rayos del sol . Y no solo cuando vamos a la playa o a la piscina, que es cuando más expuestas nos encontramos al astro rey tanto voluntaria como inconscientemente, sino también para salir a la calle. Pero una vez más, es en el primero de los casos en el que se pone el foco. Y es que sí, tenemos que protegernos a nosotras, pero también al entorno y eso solo puede hacerse con protectores solares veganos y con protectores solares ecológicos .

Y es que, cuando vamos a la playa la lección de proteger nuestra piel del sol demostramos que la tenemos más que bien aprendida. Ya hemos conseguido concienciarnos de llevar una crema solar para el rostro y otra para el cuerpo, y, lo más importante, ambas con factor de protección SPF50 o más. Pero no es lo único que tenemos que tener presente, porque mientras nosotras nos protegemos el mar y el ecosistema que se forma en sus profundidades se daña.

Por eso, sí, es importante protegerse del sol adecuadamente pero también proteger al entorno que nos rodea. Y es que una cosa no quita la otra. Se puede estar protegida con el más alto SPF y cuidar de los animales y los océanos. Para prueba estos protectores solares veganos y también protectores solares ecológicos. Si todavía no tienes el tuyo para este verano, estos son los que no pueden faltar en tu radar.