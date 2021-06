No todos nuestros vips están dispuestos a arriesgar y cambiar radicalmente su look a lo largo de su carrera. Algunos de ellos optan por conservar su imagen en el tiempo y no aventurarse a una decisión de la que pueden llegar a arrepentirse en un futuro. Justo en paralelo están los que están encantados con jugar con su apariencia con la intención de romper con todo lo anterior. Un claro ejemplo de este último grupo podría ser Úrsula Corberó o su compañera de rodaje Najwa Nimri, que ha dado la bienvenida al verano con un corte y un nuevo color de pelo que ha dejado sin aliento a sus millones de fans. Aunque no ha llegado a tener el nivel de repercusión que tuvo el brusco rifirrafe que mantuvo con la prensa el pasado mes de mayo.