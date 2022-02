Pilar Rubio, desganada, se reta a sí misma en el gimnasio: "Me duele el amor propio si no lo hago"

“Hoy, ¿ganas de entrenar? Pocas, debido a varios motivos en los que no quiero profundizar. Pero me duele más el amor propio si no lo hago”, se fotografiaba desde una máquina de su gym. “Así que toca demostrarme que puedo conmigo misma ¡Vamos! Pilar vs Pilar”, se animaba a sí misma. Y es que para la colaboradora no hay excusas. Por ejemplo, el pasado verano, Rubio realizaba zancadas en el parque mientras paseaba a Máximo Adriano, que se lo pasaba en grande viendo a su madre desde su carrito.