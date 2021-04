Pilar Rubio llegó a recibir insultos por su aspecto físico: "Me llamaban 'la cigüeña' cuando iba al colegio"

Pero Pilar Rubio también se ha sincerado sobre cómo era su vida antes de convertirse en un personaje público, una faceta que nunca antes habíamos podido conocer. La presentadora ha confesado que cuando era adolescente era una persona “muy tímida”. “De hecho hubo un año que tuvimos que hacer como una exposición en clase. A mí me dijeron eso y directamente me borré del curso”, recordaba sobre su el miedo escénico que sufría hace años. De “una forma casual” terminó trabajando en el mundo de la televisión y eso le permitió descubrir una parte de ella misma que no conocía.