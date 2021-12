Por la mañana, los expertos recomiendan, tras la limpieza, aplicar un sérum de vitamina C o una hidratante que la contenga. Y, por supuesto, no olvidar una crema con SPF 50. La vitamina C ayuda a que el rostro se vea luminoso y lleno de vitalidad y el protector solar crea una barrera de protección contra los efectos nocivos de la radiaciones solares en la piel. Pero ¿es igual la rutina de cuidados por la noche? Lo cierto es que no, y es igual de importante (si no lo es más) que la de la mañana.