Samantha Vallejo-Nágera: "No me gusta estar gorda en ningún momento del año"

La chef Samantha Vallejo-Nágera ha hablado de su relación con la comida y de cómo logra mantener su peso durante todo el año

Unas declaraciones algo criticadas en las que asegura que no le gusta "estar gorda" nunca

Que Samantha Vallejo-Nágera se haya convertido en la cara visible de una conocida marca de kiwis nos ha permitido conocer cómo es la rutina alimentaria de la chef cuando está en casa. A pesar de que asume ser "adicta a comer" y que le encanta ponerse "morada", una entrevista para la revista Lecturas ha sido el lugar donde ha revelado cuáles son las claves para no tener que hacer nunca la mal llamada 'operación bikini'. Una dieta saludable, un control estricto de la báscula y una 'coach' nutricional son parte de este proceso por el que ya ha recibido alguna que otra crítica.

Esta profesional de la que habla con el medio ya mencionada es la encargada "de que no engorde". Su labor es ayudarla "a estar bien sin estar obsesionada con la comida" a través de unas pautas que le indican qué tipo de alimentos ha de comer y en qué cantidades debe ingerirlos para "mantener" su peso y no pasarse "un kilo de más". "Me controlo muchísimo", ha confesado con franqueza. "Yo manejo mi peso y me peso semanalmente, o varias veces, para no descontrolar".

Yo estoy bien todo el año, jamás me paso de la raya. Es a mí no me gusta estar gorda en ningún momento de mi vida

De ahí que cuando la revista le habla de la famosa 'operación bikini', esa de la que tanto se habla en esta época del año, Samantha sea clara: "Yo estoy bien todo el año, jamás me paso de la raya. Es que a mí no me gusta estar gorda en ningún momento de mi vida". Esta afirmación algo controvertida le ha valido más de una reacción negativa, como la que encontramos en el perfil de Twitter de @jotaderos, que con mucho humor traduce las palabras de Vallejo-Nágera con un "antes muerta que sencilla y GORDA".

Los hijos de Samantha copian la rutina alimentaria de su madre

Más allá de esta polémica, la intención de la televisiva chef era concienciar sobre la importancia de llevar una rutina saludable, algo que ha logrado inculcar en sus hijos Cloe, que ya es mayor de edad, Pedro, Roscón y Diego. "Les obliglo a comer fruta (...) Intento que merienden fruta cuando vuelven del cole porque, a veces, no les da tiempo por la mañana. Ahora he introducido que se la lleven al colegio", ha explicado. Una educación en la alimentación 'healthy' que ya está teniendo resultados: "No solo no protestan, sino que además se acaban el plato".

Con Cloe, la mayor, a la que tuvo hace 18 años fruto de su matrimonio con Peru Aznar, su marido, Samantha ha logrado que la gastronomía cale tantísimo en sus inquietudes que promete ser su firme sucesora en este universo de la cocina. "Va a estudiar hostelería", ha confirmado, algo con lo que la hermana de Coleta promete estar "encantada" a pesar de que aún tienen que encontrar la escuela perfecta para que desarrolle su formación.