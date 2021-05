Parece que las famosas no son como el resto de los mortales y que lucen una piel perfecta por arte de magia, que no hay nada en ella que deban tratar o disimular. Pero, como nosotras, tienen sus propias luchas con su pelo, su piel y su cuerpo, y, por eso, también sus propios trucos. Una de ellas es Blanca Suárez, que tiene el truco para no tener ojeras.