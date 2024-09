Mientras en Andalucía se casaba una divina Ana Cristina Portillo , en la catedral de Atenas lo hacía una recargada Teodora de Grecia . En esta boda la expectación estaba en la familia real española, por parte emérita claro, porque de los reyes Felipe y Letizia sabíamos que no íbamos a ver ni un pelo.

La reina Sofía y la infanta Elena , divinas, parecía que iban a otro enlace que no era este y que bien podría haber sido el remake de Mi gran boda griega.

La novia. ¿Me gustaba su vestido? Nada. Pero muy fea tendría que ir una novia para que siendo la protagonista de una boda yo la bajase a los errores del tirón. Y no, tampoco era el caso. Me parecía recargado su vestido de Celia Kritharioti, con esos fruncidos bordados en cristal que la hacían más ancha de los que es. Tampoco me gustaba sobre ellos ese escote Bardot. Pero claro, esta señora diseñadora griega viste a Beyoncé y Paris Hilton en algunas ocasiones. Vamos que la dejo en los aciertos pero como podría haber sido en un limbo.