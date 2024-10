Aciertos y errores de los Premios Mujer Hoy









Cordon Press

Isabel Preysler y la Real Casa de Correos de Madrid formaron anoche un divino maridaje en la 25 edición de los Premios Mujer Hoy.

No estaba sola ella, llegó con sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer para recoger un galardón que reconocía su relevancia en la sociedad española.

La reina de corazones, como la sigue tildando la prensa social desde hace más de 4 décadas, demostró por qué de ese “título”. Mucho tienen que aprender las nuevas protagonistas de otros corazones, los actuales, donde a veces cuesta encontrar a personajes educados y exquisitos como Isabel.

Aciertos

1. El vestido blanco y negro de Isabel, con su escote Bardot, su manga larga y su bordado en azabache, de Roberto Diz, se hizo foco principal de una noche tan eterna como ella. Estaba espléndida.

2. De blanco y negro también, el azar a veces es caprichoso, llegó Carmen Lomana, rival de Preysler en mil cosas aunque Isabel se haga la sueca. Y estaba estupenda porque era la antítesis del de la reina de corazones.

3. El midi negro con falda volumen de Sara Baceiredo era de Baro Lucas y me pareció tan diferente a todo en esa noche que me cautivó.

4. Cómo triunfar con una blusa con falda y en blanco. Pues con este lookazo de Ynésuelves para Lulu Figueroa.

5. También me encantó el teja oscuro de Mariola Orellana, con ese escote en capelina y el cuello cuajado de flores.

6. Negro, largo y simple, el de Alejandra Domínguez.

7. El azul noche de Nuria March era divino.

8. Isabel Sanchís triunfa hace algunas ediciones en nuestras pasarelas de moda. Uno de sus ejemplos era este teatral vestido blanco en dos volúmenes plisados que llevó Raquel Sánchez Silva.

9. Marta Sánchez mejoró su último look morado en los Bazaar Women con este negro de escote joya y mangas de gasa y pedrería.

10. El complicado nude fue el color elegido por Ana Boyer, para este vestido con plisado vendaje de Hervé Léger y joyas de Rabat. No era lo mejor de la noche, lo tengo claro, pero aquí la dejo en el borde final de los aciertos.

11. Igual que a su hermana. El Carolina Herrera de Tamara Falcó, de lentejuelas en lascas maxi no era mi favorito, ni me gustaba el color para esa noche, ni la estilizaba. Pero comparado con aquel vestido suyo de novia de la firma que tanto critiqué y tanto dio que hablar, algo es algo. Sigo reconociendo que Tamara me gusta infinitamente más en su estiloso en informal día a día.

12. Hoy de los chicos, elijo al cañón de señor que es Saúl Craviotto.

Errores

1. Si ayer ensalcé el look oro de Eugenia Osborne en los Bazaar Women, hoy no puedo hacerlo con este Fernando Claro. Me parecía imposible, se empeñen las tendencias que se empeñen. Y tampoco era bonito, la verdad.

2. Igual de poco bonito era el cruzado mágico de Beatriz Espejel.

3. No odio a las Segrelles, lo juro, pero creo que nunca me han chiflado en ningún sarao, y ya me da rabia. Ojalá llegue el día.

4. Tampoco me convenció el largo floral de Diane von Furstenberg, a pesar de todo lo que es ella en la moda.

5. No, no me gustó el cuto ut con botas, como de tía buena, de Mishel Gerzig.

6. Ni el blanco, ni corto ni largo, a pesar de Victoria, de Daphne Cañizares.

7. Ni ese otro Ynésuelves blanco de la noche, el de Brianda Fitz - James Stuart.

8. Nunca pensé que no me gustaría algo de Carolina Herrera, hija. Y pasó. Se atrevió con este cruzado malva lavado en midi, que más que ser un error en sí se me quedó tan licuado como el color. Y este ni fú ni fá sí es error en una mujer como ella.

A la madre ni me imagino cuestionarla. Amén

Nacho Montes