Eva González, Isabel Preysler, o Jorge Javier: el club de los solteros felices de estarlo

A pesar de que a veces parece que el mundo esté diseñado para vivir en pareja, esta situación no siempre es la mejor. Son muchas las personas que viven felices en absoluta soltería y no se muestran interesados en cambiar esta realidad. Entre nuestros famosos también encontramos varios ejemplos y muy recientes, como el caso de Eva González o Isabel Preysler, que se acaban de sumar al maravilloso club de los famosos solteros orgullosos de serlo.

Eva González tiene "una paz mental que te mueres"

El otro día dejaba claro que no solo está feliz con su soltería, si no que además, esta le da una paz que quizás no tuviera cuando tenía pareja. Preguntada sobre el tema de estar enamorada o no, contestada divertida: "Yo realmente no lo he sentido así nunca necesario. Para mí no ha sido nunca. Que me ha llegado el amor y me he enamorado, pues mira, lo he vivido. Que llega y me enamoro, pues oye, lo viviré. Pero no es una prioridad de verdad para nada. Yo estoy muy a gusto como estoy, me siento plena, me siento feliz y me siento a gusto conmigo misma y tengo una paz mental que te mueres".

Isabel Preysler está también "encantada"

Imagínense tener 73 años y llevar desde los 18 años en pareja. Es lo que le ha ocurrido a Isabel Preysler, que acaba de decir lo feliz que se siente con su estado de soltería, y aún tiene que convercer a la prensa y a sus amigas. "Estoy feliz con la independencia y la libertad que da no tener pareja. Estoy encantada y feliz. Es la primera vez que he estado soltera en mucho tiempo. Desde los 18, casi 19 años". Mis amigas me toman el pelo y me lo discuten, pero yo les digo que soy feliz así. De verdad que lo soy". Más claro, el agua: está encantada y feliz, y nos alegramos mucho.

Jorge Javier Vázquez, libertad divino tesoro

A pesar de que le gusta ejercer de celestino en los programas que presenta, Jorge Javier Vázquez lleva los últimos cinco años soltero. "No ha habido muchos amores. Fíjate que no me acuerdo de la última vez que dormí con alguien", se sinceraba recientemente en ‘De Viernes’. Lejos de agobiarle, la soledad se ha convertido en la mejor aliada del comunicador de Badalona.

"Creo que a día de hoy no volvería a vivir con nadie. A mí las habitaciones separadas me parecen un hallazgo. Estar 24/7 con tu pareja, en estos momentos de mi vida, no sé si lo podría llegar a soportar", proseguía Jorge Javier Vázquez que, aunque ha intentado ligar a través de las aplicaciones móviles, asegura que éstas no le han "cundido mucho".

Terelu, ni pretendientes ni ganas

Otra que le ha cogido el gusto a la soltería es Terelu Campos. "¿Tú sabes, cuando yo me hago la croqueta, lo fresquita que está mi cama?", dice cargada de simpatía. Y es que no tener pareja, para ella, es una suerte: "En el amor estoy mejor que nunca, encantada de la vida".

Cargada de sensatez y con las ideas muy claras, la colaboradora y presentadora afirma no tener intenciones de encontrar el amor ni de disfrutar de la compañía de un hombre: “Yo tengo mi soledad elegida. Estoy bien como estoy”, concluye.

Fabiola Martínez, cerrada al amor

La ex mujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, confiesa que está cerradas al amor tras su separación del cantante jerezano. Desde que oficializase su divorcio en 2021, tras casi dos décadas de relación, no ha trascendido ninguna información concreta sobre posibles nuevos romances de la modelo.

Tal y como recogíamos hace unos meses en Divinity, Fabiola se muestra tajante ante la eterna pregunta: “No, no, la verdad es que no tengo ahora mismo ningún interés”, dice la venezolana. Martínez reconoce estar “superbien, tranquilita”, disfrutando de sí misma, de su vida y su trabajo.

Isabel Pantoja, sola se está mejor

Desde que rompiese con Julián Muñoz en 2009 Isabel Pantoja no ha vuelto a enamorarse. La tonadillera se encuentra bien sin que nadie ocupe su maltrecho corazón y así lo ha mantenido en todos los foros donde ha hablado: entrevistas, realities e incluso encima de un escenario. Para ella, Paquirri siempre será el amor de su vida

Carlos Lozano sin complicaciones desde 2018

El presentador de televisión Carlos Lozano, en otros tiempos un auténtico rompecorazones, ha dado un giro radical a su vida. Asegura que su corazón “está cerrado, bajo llave” y que desde que acabó su relación en 2018 con Miriam Saavedra no ha vuelto a conocer a nadie. "Hace casi tres años que no hago el amor, prácticamente se me ha olvidado", revelaba hace un tiempo en el programa Socialite.

A sus 61 años, Carlos se ha refugiado en un estilo de vida rural: "Estoy desaparecido porque quiero, me siguen los perros, los cerdos, las gallinas... Yo con un bocadillo tiro para el día, pero date cuenta de que con mis patatas, mis pimientos y mis tomates también me alimento, además tan mal no estoy, que yo tengo mis ahorritos y mis inversiones", explicaba en el programa de corazón de Telecinco.

Elena y Cristina, dos infantas solteras

Tras sus respectivos divorcios de Jaime de Marichalar e Iñaki Urdangarín, las hijas de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia han encontrado paz en sus respectivas solterías. Aunque a ninguna de las dos les faltan candidatos para ocupar sus corazones, las infantas han optado por continuar sus vidas en solitario y no parecen dispuestas a cambiar de opinión.









Carlos Otero