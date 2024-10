Alyson Eckmann, Marisol Galdón, Jonan Wiergo y más famosos que hacen contenido para adultos

La última en apuntarse a esta tendencia ha sido la veterana periodista Marisol Galdón. Tras asegurar que tenía problemas financieros, la comunicadora ha encontrado en este contenido una manera para sanear su economía. Lo contaba hace unos días con naturalidad en televisión: “Ahí tus fans te apoyan y puedes monetizar. Colgué fotos sexys. Quién me iba a decir que con 62 años me iban a encontrar así”. Recién aterrizada en este mercado, asegura que no sabe qué tarifas cobrar. “Me entran chavales súper jóvenes”, celebra simpaticona.