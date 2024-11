Cronología del conflicto de Fran Rivera e Isabel Pantoja: la historia de un problema familiar antológico

Según ha declarado el propio Rivera, aunque entonces no llegaba a los diez años, aquellas no eran jornadas fáciles. “ No nos hacía sentirnos a gusto en casa de mi padre. Cuando estaba él, estaba todo muy bien, pero cuando se iba, las cosas cambiaban... No nos hablaba bien ni nos trataba con cariño ninguno”, ha recordado en más de una ocasión con amargura el diestro al referirse al conflicto que mantiene con Isabel Pantoja .

“Yo lo único que sé es que en ese momento entré en estado de shock, yo ya había entrado en varias ocasiones en esa habitación y ahí no había nada, y ahora... Yo de toda mi vida he pensado que ahí no había nada porque he entrado y no había nada, pero … En el momento que me enteré llamé a mis hermanos. Se lo dije a mi madre y no hubo un silencio por su parte, mi madre seguía en su historia, que le habían robado", dijo.