Fran Perea se ha casado con Luz Valdenebro tras catorce años de relación

Las redes sociales se han llenado de comentarios y mensajes de enhorabuena dedicados a los novios de parte de amigos y compañeros de profesión. Amaia Salamanca, Elena Furiase, Cris Alarcón, Itiziar Miranda o Candela Serrat han sido algunos de los rostros conocidos que no han dejado pasar la oportunidad de felicitarles por su enlace.

Discretos como siempre con su vida privada, por el momento no sabemos cuáles serán sus pasos después de darse el 'sí, quiero'. A diferencia de otros novios, Fran y Luz no se han ido inmediatamente de luna de miel, algo que sabemos porque el artista ha colgado el cartel de 'sold out' en más de una ciudad de las que está visitando en su gira por España.