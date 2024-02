La elección del vestido es un tema esencial en el que nos demuestran que seguir las tendencias o lucir modelos imposibles no va con ellas. No pueden estar más divinas con los looks elegidos, fieles a sí mismas, sencillos pero con ese toque especial que las representa y que solo puede lucir una mujer segura de sí misma. En cuanto al beauty look, no hay duda: tanto Naomi Watts, como Michelle Yeoch y Tish Cyrus han resaltar su belleza natural. No es casualidad que todas haya optado por un clean make up que ilumina su rostro, sin disfrazarlo. ¿El resultado? Tres novias radiantes, bellas y felices en un día tan especial para ellas.