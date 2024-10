Primeras imágenes de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia: del vestido de novia, a la fiesta

Sin embargo, Ana Herminia daba a entender que no habían echado en falta a nadie. "No eché en falta a nadie. Han estado mis amigos de toda la vida, familiares, gente que nos quiere. No hemos invitado a nadie que no conozcamos. Eso de que tenía que ser una boda con famosos no, no hemos invitado a nadie que no conozcamos", confesaba la flamante novia a la salida de la finca ubicada en Alcalá de Henares y donde dieron rienda suelta a la fiesta.