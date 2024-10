Hace poco menos de un año saltaba a la primera línea mediática un personaje que, hasta entonces, se había movido en un discretísimo segundo plano, pese a formar parte de una familia muy conocida. Fue en noviembre de 2023 cuando Ángel Cristo Jr. se sentaba por primera vez en el plató de '¡De viernes!'. Y lo hacía narrando episodios hasta entonces desconocidos de su infancia y juventud, cargando duramente contra su madre, Bárbara Rey . Era el inicio de su trayectoria como uno de los grandes protagonistas de la crónica social en los últimos meses, que vuelve a ocupar hoy con su boda con Ana Herminia Illás . Y, sin embargo, pese a su desmesurada exposición, hay un dato que buena parte del público desconoce de él: Ángel Cristo Jr. no se llama Ángel Cristo. ¿Cuál es su verdadero nombre?

Pero pese a todo este tiempo de exposición, el del comercial sigue siendo un perfil del que se desconocen buena parte de detalles. Y uno de los que escapa a buena parte del público es que el hijo del domador y la vedette no se llama realmente así. Como sus dos progenitores, Ángel utiliza un nombre artístico en lo que se refiere a su proyección pública, heredado del de su padre ya desde sus primeras apariciones hace años, en lugar de solicitar que se refieran a él con su nombre real.

Ángel sí se llama Ángel, pero no se apellida Cristo . Es, realmente, Ángel Papadópoulos, como también lo fue su padre, que a su vez decidió adoptar el apodo de su padre, un trapecista griego llamado Christophoro "Cristo" Papadópoulos, como apellido artístico. Tanto Ángel como su hermana Sofía han heredado esta tradición y son conocidos mediáticamente como Cristo.

El mencionado testimonio en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona dio inicio a una cruenta guerra familiar, que no ha dado tregua en los últimos once meses. Ángel aseguró que la "verdadera pesadilla" en el hogar durante sus primeros años de vida era su madre y no su padre, Ángel Cristo, asegurando, por ejemplo, que el domador fue un maltratador, pero que su madre "le volvió loco". Pronto se definieron dos bandos muy claros en el enfrentamiento, con Sofía Cristo defendiendo fielmente a su madre y la pareja de su hermano, Ana Herminia, convirtiéndose en su gran apoyo.