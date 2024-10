Las parejas de Ana Guerra antes de Víctor Elías: de Jadel a Miguel Ángel Muñoz

Ana Guerra y Víctor Elías se casan el 31 de octubre , una boda que será el momento ideal para que los novios compartan su amor con sus seres queridos, pero que también será todo un acontecimiento por los invitados que se espera que acudan (o que no acudan) al evento. Hay mucha curiosidad por saber qué compañeros de OT de Ana Guerra estarán entre los invitados, sobre todo una vez confirmado que doña Letizia, prima de Víctor, no hará acto de presencia.

Según Guerra, con Víctor ha "aprendido a vivir de una forma normal", porque hasta ese momento había estado intentando mantener su vida personal al margen de su fama. “Yo desaprendí a vivir de forma normal cuando salí de Operación Triunfo . Es que no es normal que te persiga la prensa, que la gente grite tu nombre por la calle, salir en las revistas del corazón... Él me ha enseñado a vivir normal”.

Tras la salida de Ana Guerra del concurso, la pareja rompía, separando sus caminos tanto en lo personal como en lo profesional. “Fue heavy. Lo he pasado muy mal, pero he aprendido mucho”, decía Jadel para Fórmula TV. “No culpo a nadie, estas cosas pasan… ¿Qué mejor que quedarse con el buen sabor de boca? Fueron tres años maravillosos, yo no tuve queja ninguna. Ella ha estado en los momentos más complicados que yo he podido tener y viceversa, y eso es con lo que me quedo”.