En la comunidad gitana no hay fiesta más grande que la celebración de una boda . Tanto para el novio como para la novia se trata de uno de los días más importantes de su vida , y para festejarlas se podría decir que las familias “tiran la casa por la ventana” y no se suele reparar en gastos para los trajes de los novios, ni para una celebración por todo lo alto a la que asisten muchos invitados.

Tanto el novio como la novia van de blanco. En el caso de la novia, es habitual que debajo del vestido blanco lleve otro de color rosa que simbolice su pureza , aunque no sea visible para nadie.

Este es uno de los puntos más característicos de las bodas gitanas, y es que la pureza de la novia, ligada a su virginidad, tiene mucho peso dentro de esta comunidad. Para que una mujer pueda casarse ha de ser virgen, a menos que al hombre no le importe que esto no sea así. Pero, por norma general, no solo ha de ser virgen, sino que hay que dejar constancia de ello el día de la boda.