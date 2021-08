Cada vez las bodas clásicas son más cosa del pasado y quedan relegadas a segundas posiciones por bodas con ciertas temáticas o con estilos distintos. No hay más que ver esas bodas vikingas que tanto empiezan a llevarse ahora. Pero para quien no quiere ir tan al extremo, también están las bodas ibicencas , que también, como todas las temáticas, tienen su propia decoración particular .

Y no solo el vestido de novia, que, por supuesto, también. Pero absolutamente todos los trajes, incluidos los de los invitados deben ser blancos, o, al menos, llevar algo de este color para mantener una línea de color. Y es que si por algo se conoce Ibiza es por sus fiestas en la playa con todos vestidos de blanco. Pero no solo nos referimos a los looks, también a las telas que pueden flotar en el arco en el que los novios se darán el “sí, quiero”, en las sillas, los manteles y servilletas, etc.