Para casarse por la iglesia hay que estar bautizado

La comunión y la confirmación no son necesarias

Respecto a la comunión, no será obligatoria haberla hecho para pasar por la vicaría. La opción más común, cuando ninguno de los dos la ha hecho, será celebrar una ceremonia de matrimonio sin misa. En el caso de que uno lo haya hecho y el otro no se podrá elegir entre hacer lo mismo o, bien, optar por una misa para la boda religiosa, aunque quien no haya recibido la comunión no podrá comulgar. La Iglesia no exigirá a los novios estar confirmados para poder contraer matrimonio, aunque sí que es cierto que lo recomiendan.