Cuando se habla con una amiga de pedir matrimonio, lo primero por lo que se pregunta es por el anillo de compromiso y después ya vienen el resto de detalles de cómo fue el momento o cómo se imaginaría ella que sería, según el sentido de la conversación. Por eso, cuál sería la sorpresa si nuestra amiga del alma nos dijera que no hay anillo.

Pues esto es justo lo que está ocurriendo ahora. El anillo de compromiso es cosa del pasado. Ahora pedir matrimonio se hace de forma muy distinta, o mejor dicho, formas, en las que no se necesitan anillos. De hecho, otros se convierten en protagonistas de esta promesa de boda .

No se trata de objetos, que también, sino de gestos, momentos y, en definitiva, símbolos que sellan un antes y un después en la vida de una pareja y que, además, son mucho más originales que el anillo de compromiso. Tatuajes, piercings, un viaje, otra joya… Estas son solo algunas de las opciones que pueden desbancarle, ¿alguna es tu opción o eres más del tradicional anillo?

Tatuajes

Esta opción es muy atrevida por lo que antes de lanzarte a tatuarte y a reservar cita para tu pareja asegúrate de que es una o un amante del tatuaje o, si aún no lleva uno, que estaba buscando hacerse uno y, en concreto, en pareja.

Piercing

Pero si buscas una opción atrevida, la más de ellas es la nueva tendencia que cambia el anillo de compromiso por un piercing en el dedo en el que este se luciría. Es decir, la joya ya no se lleva alrededor del dedo ni es de quita y pon sino que siempre irá con nosotras. Se trata de una tendencia que se hizo viral en Instagram hace unos años y es que, la verdad es que no puede ser más impactante. Por eso, en este caso sí debemos estar cien por cien seguros que es algo para nuestra pareja pues supone transformar el cuerpo al igual que los tatuajes, y además puede resultar doloroso y a muchos puede no resultarles demasiado estético o excesivo.