Lolita evitó que su hija Elena Furiase tuviese un accidente el día de su boda: "Menos mal que estaba"

Elena Furiase y Gonzalo Sierra se casaban el pasado 18 de septiembre

La nieta de 'La Faraona' sigue compartiendo algunos momentos de este día tan especial

La actriz ha mostrado el gesto que tuvo su madre con su vestido que le evitó tener un accidente

La cita se tuvo que retrasar un año por culpa de la crisis sanitaria, pero el pasado 18 de septiembre Elena Furiase y Gonzalo Sierra por fin pudieron darse el ‘sí quiero’. Lo hicieron en una ceremonia civil celebrada en Vejer de la Frontera y rodeados de unos 200 invitados, familia y amigos, entre los que no faltó el hijo que tienen en común, Noah, de dos años.

La actriz no puede evitar emocionarse cada vez que rememora su boda con el músico. Han pasado seis meses y aún sigue compartiendo algunos momentos especiales del enlace en su cuenta de Instagram. Este miércoles, por ejemplo, colgaba una imagen de su madre Lolita colocando el vestido de su hija para evitar que cayera al suelo al tropezar con la extensa cola del diseño de Roberto Diz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

“Hoy me apetecía recordar ese día. Me divertí tanto, me reí tanto, lloré tanto y fui taaan feliz. Ay, ¡qué bien me lo pasé! Eso sí, menos mal que estaba mi madre, mi santa madre, colocándome siempre mi joya de vestido para no pisármelo”, adjuntaba esta escena que evidencia la magnífica relación que tienen. Lolita, tras revivir este momento cómplice, comentaba inmediatamente la publicación: “Lloro, lloro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

Un gesto que no ha llamado la atención de sus seguidores ya que opinan que es habitual en las bodas que una madre esté “al quite” de lo que sucede. “Como dice el dicho: ‘madre no hay más que una’. Momento maravilloso y bien inmortalizado”, creía un usuario que esta imagen representaba a la perfección esta frase popular. También hay quienes han aprovechado para alabar a Lolita, que estuvo pendiente en todo momento de que su hija disfrutara y fuese lo más feliz posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

En el terreno personal, Furiase no puede pedir más. Cuatro meses después de vestirse de blanco, la intérprete anunciaba que está esperando a su segundo hijo. Su familia no le da importancia a lo que venga, no tienen preferencia por el sexo, solo desean que llegue sano y sea el mejor compañero o compañera de juegos para el pequeño Noah.

Lolita desea que se reconozca como actriz a su hija Elena