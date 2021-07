La íntima amiga de María Pombo ha utilizado una foto del gran momento para contar la noticia a las más de ochocientas mil personas que la siguen en redes sociales. En un barco en alta mar, al lado de su prometido, con el anillo de compromiso en primer plano y sin poder evitar las lágrimas, la influencer añadía un texto en el que expresaba todo lo que supone para ella su pareja: “Porque crees en mí y me haces sentir que puedo con todo. Solo tú consigues lo que ni yo misma creía que era capaz de hacer. Eres la persona que me hace reír hasta llorar y contigo siento que nada malo me puede pasar. Porque juntos somos uno, un equipo”.

Entre ellos existen cinco años de diferencia – Lorenzo es más mayor -, pero Marta tuvo claro desde el principio que ese chico era para ella. “Me gustaba mucho y no sé si él era consciente, porque no me hacía caso… pero dije: ‘Este chico me gusta y es para mí”, contaba hace unos meses en una entrevista para la revista ¡Hola!