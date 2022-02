De Pe y Bardem a Nuria Roca y Juan del Val: parejas de famosos con matrimonios largos y estables

Las relaciones personales, por normal general, no suelen ser especialmente fáciles. Por eso, cuando damos el paso de casarnos, de pasar el resto de nuestra vida al lado de una persona, nos podemos encontrar con una infinidad de miedos. Toda esta incertidumbre se irá despejando según vamos conociendo a nuestra pareja, entendiéndola y construyendo una vida en común. Así, muchos de nuestros famosos han encontrado la clave para mantener un matrimonio largo y duradero .

De la misma forma, Tom Hanks y Rita Wilson son conocidos por ser una de las parejas más famosas y felices de Hollywood. Los actores llevan más de 30 años juntos y tienen dos hijos en común: Chester y Truman. Además, el actor tiene dos hijos más, Colin y Elizabeth , que nacieron de su relación anterior con la fallecida Samantha Lewes. Lo cierto es que estos años de matrimonio no han sido nada fáciles y han pasado por varias separaciones temporales .

El actor Hugh Jackman también lleva muchos años con la directora y productora Deborra-Lee Furness . Ambos se conocieron en 1995 y desde ese momento no se han separado. El actor siempre tuvo claro que Deborra era la mujer de su vida . Por eso, la pareja pasó por el altar en 1996 y tienen dos hijos adoptados, Óscar y Ava .

También, Will Smith y su mujer, Jada , se conocieron durante las grabaciones de la serie El príncipe de Bel-Air. Se casaron en 1998 y, desde ese momento, comenzaron a surgir distintos rumores sobre infidelidad. Pero eso sí, ambos han sabido cómo mantener el éxito en su relación y son padres de dos niños, Jaden y Willow .

Siguiendo con las parejas españolas, no podemos dejar de mencionar a Javier Bardem y Penélope Cruz. Fue en julio de 2020 cuando ambos celebraron diez años de casados después de que su boda se celebrara en la isla privada de las Bahamas de Johnny Depp. Aunque eso sí, habían coincidido mucho antes, a principios de los 90, pero no fue hasta mediados de los 2000 cuando decidieron comenzar algo juntos. No se han separado desde entonces y tienen dos hijos, Leo y Luna.