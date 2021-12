La boda secreta de Concha Velasco y Paco Marsó: de la anécdota que les marcó a una relación llena de polémicas

Concha Velasco , tras una vida dedicada a la interpretación ha decidido despedirse de los escenarios. Este paso no ha sido particularmente fácil de tomar, ya que la intérprete tiene una carrera muy reconocida a su espalda y no le ha sido agradable decir ‘adiós’ a tantos años de esfuerzo y constancia.

Durante ese 18 de abril, Concha ya se llevó su primer disgusto. “Aquella noche aquel Paquito de mi vida me dio el primer disgusto. Me dijo ‘ya voy para casa’, y no venía, no venía, yo asustadísima, llorando amargamente, llamando a la Policía, hospitales, a la Guardia Civil”, contó la actriz. Así, Concha decidió llamar a su suegra: “Ernestina, no sé que hacer, estoy agobiada”, a lo que ella responde: “¡Uy, hija! Ya te acostumbrarás”. Pero, lo cierto es que Concha no se llegó a acostumbrar. “Debí separarme a los 30 días de casarme”, confesó tiempo más tarde.