Seguramente has pensado muchas veces en cómo querías que fuera tu vestido de novia, incluso antes de tener una fecha de boda. Hay mil detalles que podemos pensar para nuestro vestido, desde si lo queremos con manga larga o con palabra de honor, hasta si va a llevar cola o nos pondremos un velo. Pero cuando llega el momento de la verdad descubrimos que lo primero que hay que decidir es qué tipo de silueta queremos para nuestro vestido de novia.

No todas las siluetas sientan igual, y no podemos dejar de pensar en nuestros gustos personales y el estilo que va a tener la boda. Para ponértelo más fácil, hemos elaborado una guía con las principales siluetas de vestidos de novia que puede serte de mucha ayuda para dar con el bridal look que más te favorece.